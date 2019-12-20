Израильские ученые нашли способ вылечить рак поджелудочной железы

"Мы подсадили больные клетки под кожу лабораторных мышей, потом мы внедрили в этих мышей нашу молекулу. Некоторым из них мы делали капельницу 14 дней подряд. Потом на месяц прекратили терапию, а затем проверили, что произошло. Результаты гистологии показали, что раковые клетки исчезли на 90%", - рассказала профессор в интервью агентству РИА Новости.

"Что происходит в раковых клетках? Эта маленькая молекула PJ34 заставляет их запускать механизм самоуничтожения. И это происходит только со злокачественной клеткой. Если клетка здоровая, эта молекула не наносит ей никакого вреда. То есть мы нашли механизм, который работает по-разному в раковой и здоровой клетки. И нашли мы с помощью этой маленькой молекулы, мы не знали, что это существует", - объяснила Коэн-Армон.