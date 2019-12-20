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Израильские ученые нашли способ вылечить рак поджелудочной железы

Израильские ученые нашли способ вылечить рак поджелудочной железы

Профессор медицинского факультета Тель-Авивского университета Малка Коэн-Армон рассказала, что закончены испытания на мышах молекулы PJ34 - она показала поразительную эффективность при уничтожении клеток рака поджелудочной железы.

Исследование было опубликованы в журнале Oncotarget.

"Мы подсадили больные клетки под кожу лабораторных мышей, потом мы внедрили в этих мышей нашу молекулу. Некоторым из них мы делали капельницу 14 дней подряд. Потом на месяц прекратили терапию, а затем проверили, что произошло. Результаты гистологии показали, что раковые клетки исчезли на 90%", - рассказала профессор в интервью агентству РИА Новости.

При этом, уникальность воздействия этой молекулы состоит в том, что она не трогает здоровые клетки, прицельно уничтожая раковые. Это важно при раке поджелудочной железы, так как опухоль состоит из раковых и обычных клеток - последние помогают ей развиваться.

"Что происходит в раковых клетках? Эта маленькая молекула PJ34 заставляет их запускать механизм самоуничтожения. И это происходит только со злокачественной клеткой. Если клетка здоровая, эта молекула не наносит ей никакого вреда. То есть мы нашли механизм, который работает по-разному в раковой и здоровой клетки. И нашли мы с помощью этой маленькой молекулы, мы не знали, что это существует", - объяснила Коэн-Армон.

Следующий этап испытаний - на свиньях и собаках. В случае, если молекула и на них продемонстрирует эффективность, тестирование на людях можно ждать через три года.

Ранее на Медикфорум мы писали о том, как новая технология российских ученых по выращиванию кожи может помочь раковым больным.
Теги : рак поджелудочной железы

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