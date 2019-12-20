Найден новый ген мужского бесплодия
В ходе революционного исследования ученые обнаружили ген мужского бесплодия. Это открытие может привести к разработке новых методов лечения страдающих от проблем с фертильностью мужчин, количество которых постоянно растет.
Ученые обнаружили генетическую вариацию, которая связана с мужским бесплодием. С данной проблемой сталкивается приблизительно половина всех пар, которая не может зачать ребенка. К сожалению, значительно больше известно о причинах женского бесплодия и куда меньше о том, что является причиной бесплодия мужского, особенно на уровне ДНК. И вот теперь исследователи из Brigham and Women's Hospital в США определили четверых мужчин, имеющих низкое количество сперматозоидов. Анализ их ДНК и позволил выявить ту самую генетическую вариацию.
Это исследование стало первым научным сообщением, касающимся генетического драйвера мужского бесплодия. Теоретически оно может открыть дверь к разработке новых диагностических тестов и прежде невозможных методов лечения. По статистике, приблизительно 7% мужчин могут считаться бесплодными. И хотя далеко не все ДНК выявлены, врачи предполагают, что приблизительно 2 000 генов в организме мужчины вовлечены в производство сперматозоидов.
Исследователи из Бостона решили раскрыть эту генетическую загадку. На протяжении двух лет они изучали ДНК одного из пациентов, страдавшего от мужского бесплодия. Они выявили сегменты ДНК, находящиеся в неправильном порядке, и особенно в области хромосом 20 и 22. Этот генетический сбой обеспечивал как бы турбозарядку гену под названием SYCP2, усиливая его активность в 20 раз. А из-за этой избыточной активности, как полагают исследователи, часть генетического кода нарушала весь процесс производства сперматозоидов. Впоследствии эти выводы были подтверждены при исследовании организма трёх других мужчин. Результаты научной работы публикует The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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