По-большому: как реже ходить в туалет

Есть ситуации, в которых сходить в туалет по-большому просто не представляется возможным. Командировка, совещание, поход, длительный переезд… В таком случае только и думаешь о том, как бы научиться реже делать это.





Поверьте, это реально. Прислушайтесь к следующим советам от MedikForum.ru, которые помогут реже ходить в туалет.

Изменить свой рацион





Как известно, способность ходить в туалет напрямую зависит от рациона. Следите за тем, что вы едите, как вы едите и в каком количестве. Очень часто походы в туалет связаны с пищевой аллергией или непереносимостью каких-то продуктов.





Обязательно надо есть только во время основного приема пищи. Если хотите сократить количество набегов на белый трон, то лучше избегать перекусов. Это ведь увеличивает количество потребляемой еды, а как следствие, частоту и продолжительность испражнений. Особенно стоит опасаться молочных продуктов, которые часто из-за лактозы не переносятся взрослыми. В числе симптомов — боль в животе, вздутие и диарея.





Не надо потреблять кофе и кофеинсодержащие продукты, если хотите сократить до минимума число набегов в туалет по-большому. Лучше пить, соки. Кофеин, как правило, стимулирует мышцы, ответственные за дефекацию.





Также стоит сократить потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки. Рекомендуется есть не больше 2,5-3 чашек овощей и других продуктов с клетчаткой. К ним относят малину, груши, яблоки, спагетти, ячмень, хлопьевидные отруби, овсянка, лущеный горох, чечевицы, фасоль, артишоки, зеленый горошек, брокколи.





Изменить образ жизни





Во-первых, составьте список принимаемых лекарств. Многие медикаменты могут приводить к диарее, увеличить число походов в туалет по-большому. Например, к этому приводит приём метилфенидата, который запрещен в России, метформина, который часто назначают при диабете. Также к ним относят мизопросол, слабительные и смягчители стула.





Не употребляйте много спиртного, это во-вторых. Алкоголь тоже действует смягчающе для стула, усугубляя заболевания кишечника.





В-третьих, снизьте уровень стресса. Он может привести к увеличению частоты испражнений, вызвать диарею. Не стоит нервничать из-за отношений, экзаменов, работы, так как это может негативно сказаться на состоянии кишечника.





Посоветуйтесь с врачом





Если походы в туалет не просто вызваны большим потреблением еды, а сопровождаются ещё и болью, слизью, кровью или гноем, то необходимо обратиться за помощью к врачу. Будьте готовы отвечать на личные вопросы, включая то, какой формы, консистенции ваши фекалии, как часто вы ходите в туалет и не испытываете ли болей или рези во время испражнения. Существует немало заболеваний, которые способствуют увеличению частоты походов в туалет.