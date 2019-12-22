  1. | | Врачи извлекли живого краба из уха туриста в Арабских Эмиратах

Врачи извлекли живого краба из уха туриста в Арабских Эмиратах

Краб

Невероятный случай произошел в городе Абу-Даби в ОАЭ, где врачам пришлось доставать живого краба из уха бедного пациента.

Инцидент произошел на пляже. Отдыхавший мужчина в какой-то момент заметил, что нечто попало ему в ухо, однако ему и в голову не могло прийти, что это мог быть краб.

Сначала турист не придавал большого значения случившемуся, однако уже через несколько часов дискомфортные ощущения сменились резкой болью. Тогда мужчина и обратился к врачам, пишет издание Gulf News.

Осмотревший пациента врач сообщил тому, что у него в ухе застрял живой краб. Несмотря на то, что он был достаточно маленьким, неприятностей мужчине он доставил немало. Слуховой проход пациента сильно распух.

Чтобы не ухудшить ситуацию, морское существо удалили из уха путем эндоскопической операции. К этому методу прибегли для того, чтобы не усугубить повреждения в ухе, рассказали медики.

Ранее портал «МедикФорум» писал, что из уха женщины достали таракана, который спрятался в этом укромном месте от дождя.
Теги : уши, врачи, операция

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