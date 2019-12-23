Запрет на курение назвали величайшим успехом страны
Запрет на курение в общественных местах в Великобритании назван самым значительным достижением в области здравоохранения XXI века. По мнению местных экспертов, этот запрет привел к потрясающим результатам.
12 лет тому назад в Великобритании ввели запрет на курение в пабах и ресторанах. И вот теперь значительное количество экспертов в ходе голосования назвали этот запрет наиболее значительным достижением в области общественного здравоохранения XXI века. Королевское сообщество здравоохранения утверждает, что данный запрет произвел выраженный эффект, как в деле снижения жертв пассивного курения, так и вообще при борьбе с традиционными сигаретами. На втором месте в этом рейтинге меры, предпринятые для борьбы со сладкими продуктами.
В 2018 году в Великобритании был введён так называемый «сахарный налог», который накладывался на неалкогольные напитки, имеющие высокое содержание сахара. Тем самым правительство страны начало радикальную борьбу с детским ожирением. В целом, практика показывает, что принимаемые властями многих стран меры борьбы с курением за счёт жестких ограничений приносят свои выраженные плоды. Многие люди, которые сталкиваются с подобными ограничениями, отказываются от сигарет, поскольку их употребление становятся чрезвычайно неудобным.
Огромное значение имеет и борьба за умы подростков. Им необходимо внушить мысль о том, что курение является немодным занятием, и что этот процесс ускоряет старение, является причиной желтизны зубов и неприятного запаха изо рта. Активно продвигается мысль о том, что курение - удел неудачников, и данная концепция тоже эффективно работает. Число курильщиков среди молодёжи только в Великобритании достигло исторического минимума. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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