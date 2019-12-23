Пересадку головы человеку сделают в течение 10 лет
Первая в истории пересадка головы человеку может произойти в следующие 10 лет благодаря развитию технологий. Такое мнение высказал известный британский нейрохирург и специалист в области робототехники.
Всегда считалось аксиомой, что человек прикован к одному и тому же телу на протяжении всей своей жизни. Однако известный британский нейрохирург утверждает, что в течение следующих десяти лет эта аксиома будет опровергнута. Бывший руководитель клинического направления Hull University Teaching Hospitals доктор Брюс Мэтью (Bruce Mathew) заявил, что развитие робототехники, трансплантация стволовых клеток и хирургия нервов делает возможными пересадку мозга и спинного мозга между двумя телами.
Отметим, что одна пересадка головы уже была осуществлена между двумя трупами, когда хирурги Харбинского медицинского университета в Китае два года тому назад в течение 18-часовой операции присоединили позвоночник, нервы и кровеносные сосуды. Однако британский нейрохирург не считает теоретически невозможным пересадку головы от живого человека. Он подчеркивает, что если трансплантировать мозг и сохранить его связь с позвоночником, то в этом нет ничего технически невозможного. Об этом пишет The Daily Mail.
"Вам необходимо извлечь позвоночник, чтобы вы могли соединить головной и спинной мозг, а также пояснично-крестцовый отдел в новом теле, - говорит доктор Мэтью. - Довольно сложно извлечь твердую мозговую оболочку, которая является защитной мембраной спинного мозга, без того, чтобы не сделать в ней отверстия. Для этого потребуется целый ряд усовершенствований, но я убежден, что это можно сделать в следующие 10 лет". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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