Не время болеть. В Шахтах Ростовской области приостановят работу диагностического комплекса
Таким образом чиновники готовятся к снегопадам и гололеду.
С 9 января и как минимум до конца февраля в Шахтах будет приостановлена работа передвижного медицинского диагностического комплекса, сообщает сайт администрации города.
Причиной называется предполагаемое ухудшение погодных условий из-за прихода запоздавшей зимы. Ее ждут в начале следующего года.
«В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в январе-феврале 2020 года, выраженными в виде резкого перепада температуры воздуха, вследствие которого станет невозможно соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы по выездному медицинскому осмотру пациентов», - говорится в сообщении чиновников.
Выездной осмотр пациентов нельзя будет производить из-за резкого перепада температуры воздуха, следует из сообщения. Когда передвижной медкомплекс возобновит работу, пока неизвестно, власти обещают сообщить об этом дополнительно.
С помощью медицинского комплекса мобильная бригада медиков имеет возможность провести обследование населения ближайших поселков, которые находятся возле Шахт: Мирного, Фрунзе, 20 лет РККА, ГРЭС, Поповки.
Когда передвижной комплекс возобновит свою работу – неизвестно. Об этом собираются сообщить дополнительно. По предварительной информации, спец автотранспорт будет стоять на приколе до конца февраля.
Ранее МедикФорум сообщал, что закрытие инфекционной больницы в Новочеркасске стало толчком для строительства лечебного комплекса.
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