Продолжается оснащение больниц Краснодарского края новейшим оборудованием
Клиники Сочи, а также Новопокровского и Славянского районов получили видеогастроскопы.
В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Новопокровскую и Славянскую центральные районные больницы поступили новые видеогастроскопы, стоимость которых составляет более трех млн. рублей.
«Приобретение этого оборудования значительно улучшит диагностические возможности больницы, а также оказание экстренной помощи и выявление болезней желудочно-кишечного тракта», – сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Два передовых аппарата УЗИ установлены так же в сочинской городской больнице №4. Один из них – Vivid E95 – экспертного класса и он способен выполнять высокоточную ультразвуковую диагностику.
Напомним, финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году на Кубани составляет 3,9 млрд. рублей. В следующем году оно увеличится в полтора раза.
Ранее Брюховецкая ЦРБ в рамках нацпроекта получила современное офтальмологическое оборудование.
Детская поликлиника Брюховецкой ЦРБ получила щельевую лампу, автоматический пневмотонометр и авторефкератометр AXIS.
Белореченский центр амбулаторной онкопомощи получил оборудование на 20 млн рублей. Это компьютерный томограф, фиброгастроскоп и колоноскоп, аппарат УЗИ.
Всего за пять лет онкослужба Краснодарского края получила 5,6 тысячи единиц нового оборудования на 5 млрд. рублей. В том числе КТ, МРТ, маммографы, УЗИ, ретгенаппараты, флюорографы.
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