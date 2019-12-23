Продолжается оснащение больниц Краснодарского края новейшим оборудованием

Клиники Сочи, а также Новопокровского и Славянского районов получили видеогастроскопы.В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Новопокровскую и Славянскую центральные районные больницы поступили новые видеогастроскопы, стоимость которых составляет более трех млн. рублей.«Приобретение этого оборудования значительно улучшит диагностические возможности больницы, а также оказание экстренной помощи и выявление болезней желудочно-кишечного тракта», – сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.Два передовых аппарата УЗИ установлены так же в сочинской городской больнице №4. Один из них – Vivid E95 – экспертного класса и он способен выполнять высокоточную ультразвуковую диагностику.Напомним, финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году на Кубани составляет 3,9 млрд. рублей. В следующем году оно увеличится в полтора раза.Ранее Брюховецкая ЦРБ в рамках нацпроекта получила современное офтальмологическое оборудование.Детская поликлиника Брюховецкой ЦРБ получила щельевую лампу, автоматический пневмотонометр и авторефкератометр AXIS.Белореченский центр амбулаторной онкопомощи получил оборудование на 20 млн рублей. Это компьютерный томограф, фиброгастроскоп и колоноскоп, аппарат УЗИ.Всего за пять лет онкослужба Краснодарского края получила 5,6 тысячи единиц нового оборудования на 5 млрд. рублей. В том числе КТ, МРТ, маммографы, УЗИ, ретгенаппараты, флюорографы.