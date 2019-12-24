  1. | | Многие врачи уверенны, что цели нацпроекта «Здравоохранение» недостижимы

Многие врачи уверенны, что цели нацпроекта «Здравоохранение» недостижимы

Многие врачи уверенны, что цели нацпроекта «Здравоохранение» недостижимы
Этот год стал известен тем, что с него началась реализация, пожалуй, одного из самых важных и нужных федеральных национальных проектов «Здравоохранение». Однако МедикФорум стало известно, что не все специалисты медицинской области уверенны в достижении поставленных целей.

Не так давно одним из узкоспециализированных телеканалов был проведён масштабный опрос, в котором приняли участие более 1300 респондентов-медиков. Главным вопросом стало доверие к реализации национального проекта в различных регионах нашей страны.

Так, по результатам исследования стало понятно, что достижимыми, поставленные к 2024 году цели, считают лишь 5% опрошенных, частично достижимыми - 33,5%, практически недостижимыми - 53,3%, затруднились ответить - 8,2% медицинских специалистов.

Напомним, что ключевыми целями нацпроекта «Здравоохранение» являются снижение смертности населения страны, минимизация кадрового дефицита врачей и фельдшеров, обеспечение качественной медицинской помощи пациентам разных возрастов.

Медики также отметили, что за этот год можно увидеть и положительную динамику, нарисовавшуюся в сфере здравоохранения, речь идёт и об улучшении инфраструктуры медицинских учреждений и о дооснащении медоборудованием.

Но нельзя не сказать, что проблема с кадровым обеспечением по-прежнему остро стоит именно в этой области. Есть ещё и нюансы с ухудшением обеспечения лекарственными препаратами в ряде российских регионов.

Например, известную ситуацию с обеспечением лекарствами пациентов, страдающих муковисцидозом (тяжёлое заболевание лёгких, которое проявляется в детском возрасте), возьмут на контроль в Совете Федерации, – прокомментировал первый заместитель главы комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян.

Хоть на фоне этих факторов большинство опрошенных медиков и заявили об ухудшении отношения к государственной политике в сфере здравоохранения, но есть надежда на улучшение ситуации в будущем году. 

Ранее МедикФорум сообщал, что ставропольцы уверены, что врач и пациент должны дружить.
Теги : здравоохранение, врачи, Ставропольский край

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