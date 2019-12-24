Анализ на сепсис небезопасен для новорожденных
Тесты на сепсис среди новорождённых, которые прошли через клинические исследования, оказались небезопасными. Они пропускают 30% случаев болезни, из-за чего малыши не получают своевременного лечения.
Некоторое время назад в британских больницах начали испытание нового анализа на сепсис у новорождённых. Однако они показали, что этот тест неудачен, поскольку пропускает около 30% всех случаев сепсиса. Речь идет об электронном калькуляторе от американской компании Kaiser Permanente, который должен засекать сепсис на самых ранних стадиях. Эта болезнь может появиться в первые три дня жизни ребёнка, ее очень сложно диагностировать, поскольку симптомы сепсиса часто путают с признаками других менее тяжелых заболеваний.
В настоящий момент диагноз малышу ставится при учете целого ряда факторов риска и симптомов. Калькулятор Kaiser Permanente, как надеялись эксперты, поможет осуществлять данный процесс более аккуратно. Кроме того, он снизит количество детей, которые совершенно напрасно получают антибиотики в качестве средства предосторожности. И вот теперь британские ученые из Университета Йорка, Leeds Teaching Hospitals Trust и Bradford Teaching Hospitals выяснили, что данный калькулятор на 30% менее эффективен, чем ныне применяющиеся методики. Следовательно, с его помощью врачи смогут реже приступать к своевременному лечению малыша.
Ранний сепсис появляется в первые 72 часа жизни ребенка, а чаще всего - в первые 24. Современный подход требует быстрого лечения, из-за чего большое количество детей в качестве меры предосторожности получают антибиотики. Однако если в реальности эти лекарства им не нужны, то антибиотики могут спровоцировать развитие в последующие годы астмы, аллергии и аутоиммунных заболеваний. Раннее и длительное использование подобного рода препаратов в организме недоношенных детей связано с развитием антибиотикорезистентности, других инфекций даже повышенным риском смерти. Результаты исследования публикует EClinical Medicine. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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