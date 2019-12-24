Больше трех не собираться: в новом году могут измениться правила посещения пациентов больниц

Больного нельзя будет посещать без его согласия.Министерство здравоохранения планирует изменить правила пациентов в стационарах. Этот вопрос уже вынесен на общественное обсуждение.Самым последним изменением, внесенным уже перед самой отправкой на обсуждение, включили правило, согласно которому больного одновременно могут навещать не более двух родственников.В палате одновременно смогут находиться не более двух человек. Данное условие объяснили защитой пациентов с ослабленным иммунитетом от опасности заболеть от людей, пришедших с улицы.При этом руководству больницы придется решать вопрос с определением мест для встречи больного со своими посетителями: это могут быть палата, зал, холл или коридор, при отсутствии других подходящих помещений. В этих местах должны быть созданы приемлемые условия для посещения — установлены диваны и стулья.С собой запретят приносить музыкальные инструменты и вещи, издающие громкие звуки. Посещение пациента допускается с его личного согласия и при удовлетворительном самочувствии.Если пациент находится без сознания, решение о допуске к нему принимает заведующий отделением. К больным в боксах и палатах на карантине доступа не будет.