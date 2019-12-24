Больше трех не собираться: в новом году могут измениться правила посещения пациентов больниц
Больного нельзя будет посещать без его согласия.
Министерство здравоохранения планирует изменить правила пациентов в стационарах. Этот вопрос уже вынесен на общественное обсуждение.
Самым последним изменением, внесенным уже перед самой отправкой на обсуждение, включили правило, согласно которому больного одновременно могут навещать не более двух родственников.
В палате одновременно смогут находиться не более двух человек. Данное условие объяснили защитой пациентов с ослабленным иммунитетом от опасности заболеть от людей, пришедших с улицы.
При этом руководству больницы придется решать вопрос с определением мест для встречи больного со своими посетителями: это могут быть палата, зал, холл или коридор, при отсутствии других подходящих помещений. В этих местах должны быть созданы приемлемые условия для посещения — установлены диваны и стулья.
С собой запретят приносить музыкальные инструменты и вещи, издающие громкие звуки. Посещение пациента допускается с его личного согласия и при удовлетворительном самочувствии.
Если пациент находится без сознания, решение о допуске к нему принимает заведующий отделением. К больным в боксах и палатах на карантине доступа не будет.
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