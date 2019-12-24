ТВ-классика поможет лечить деменцию
Просмотр любимой классики по телевизору может быть одной из форм терапии старческого слабоумия. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании.
Вот уже 45 лет жители нашей страны каждый новый год смотрят кинофильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или С лёгким паром». И вот теперь исследование показало, что подобного рода телевизионная классика полезна с точки зрения воздействия на мозг пожилых людей с болезнью Альцгеймера и другими видами старческого слабоумия. Учёные из Англии доказали, что повторный просмотр классических фильмов стимулирует воспоминания пожилых людей и сохраняет активность их мозга. И даже если страдающий от деменции пенсионер не помнит какие-то определенные детали, довольно часто он вспоминает то, какие приятные чувства испытывал к концу просмотра любимого фильма.
А эти эмоции, как показало исследование, помогает жертвам старческого слабоумия поддерживать контакты с любимыми людьми, которые смотрят фильмы вместе с ними. Пациентам с деменцией бывает очень сложно следить за диалогами на экране, им тяжело сохранять концентрацию при веселой суете и волнениях, которые сопровождают подготовку и проведение новогоднего праздника, из-за чего такой человек может почувствовать себя как бы выключенным из жизни. Но когда вместе с ним перед экраном телевизора собирается вся семья, и все смотрят старый добрый фильм, то мозг пациента со старческим слабоумием демонстрирует повышенную активность и рождает приятные эмоции.
Это касается и тех больных, которые находятся уже на заключительных стадиях старческого слабоумия и часто пребывают в специализированных лечебных учреждениях. Эксперты, осуществлявшие исследование, настоятельно рекомендуют родственникам в Новый год навещать таких пациентов и вместе с ними смотреть старые добрые фильмы, так как это производит положительное воздействие и успокаивает людей. Данную новость публикует издание Еxpress. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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