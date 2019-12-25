  1. | | Создан гель из крови пациентов для лечения язв стопы

Создан гель из крови пациентов для лечения язв стопы

Гель

Созданный на основе крови пациентов гель поможет более быстро лечить язвы стопы.  Эти хронические раны представляют огромную опасность для пациентов с диабетом, поскольку грозят ампутациями конечностей.

Диабетическая стопа - одно из самых опасных осложнений диабета. Эта рана на ноге, которая не только не заживает из-за плохого притока крови, но и продолжает развиваться, поражая окружающие ткани. Значительное количество жертв диабета в разных странах мира вынуждены проходить через ампутации конечностей, связанные с диабетической стопой. И вот для того, чтобы ускорить процесс заживления этих язв на ногах, ученые разработали лечебный гель, который изготовляется из собственной крови пациентов. Новое исследование показало, что за счет использования этого геля диабетики залечивают язвы быстрее, чем при применении традиционных средств.

Язвы на стопе у диабетиков возникают из-за комбинации факторов, включая периферическую нейропатию, когда хроническое воздействие повышенного уровня сахара в крови повреждает нервы и приводит к снижению чувствительности стоп. Это значит, что пациенты почти не чувствуют боли, поэтому когда они повреждают стопы, то просто этого не замечают. Длительное время инфекция развивается незаметно. Кроме этого, диабет повреждает кровеносные сосуды, из-за чего обогащенная кислородом кровь и иммунные клетки, которые нужны коже для восстановления, туда просто не доставляются. Информацию об этом публикует журнал Diabetes Research and Clinical Practice

Предыдущие исследования показали, что до 40% диабетических стоп нуждаются не менее чем в трехмесячном лечении, а в 14% случаях раны остаются даже через год. Новый гель используют обогащенную тромбоцитами плазму, который уже применяют для лечения повреждений сухожилий. Недавно ее также испытали в качестве средства борьбы с болью у жертв артрита колена. Для изготовления этого геля используется приблизительно 20 мл крови, что составляет 1,5 столовых ложки. Их берут из вены пациента, затем помещают на одну минуту в центрифугу. Здесь происходит отделения плазмы или чистой сыворотки от других элементов. Плазма богата тромбоцитами, которые очень важны для свертываемости крови, она также содержит белки под названием факторы роста, которые нужны для заживления. Плазму смешивают с другими компонентами и превращают в гель за 30 секунд. Затем немедленно наносят на рану и помещают сверху повязку. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : диабетическая стопа, гель

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
В станице Старопавловской Ставропольского края появится новая амбулато...
Следующая новость
Установка микрокомпьютера поможет при сердечной недостаточности
Популярное
Жертвам апноэ во сне чаще угрожает диабет
0
По мутациям сперматозоидов можно предсказать риск аутизма
0
Установка микрокомпьютера поможет при сердечной недостаточности
0
Создан гель из крови пациентов для лечения язв стопы
0


В станице Старопавловской Ставропольского края появится новая амбулатория
0
На Ставрополье приступили к перезагрузке здравоохранения
0
Новый ФАП открыли в Воскресенском районе Нижегородской области
0
ТВ-классика поможет лечить деменцию
0
Больше трех не собираться: в новом году могут измениться правила посещения пациентов больниц
0
В Ростове-на-Дону построят новое здание Центральной городской больницы
0