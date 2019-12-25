Создан гель из крови пациентов для лечения язв стопы
Созданный на основе крови пациентов гель поможет более быстро лечить язвы стопы. Эти хронические раны представляют огромную опасность для пациентов с диабетом, поскольку грозят ампутациями конечностей.
Диабетическая стопа - одно из самых опасных осложнений диабета. Эта рана на ноге, которая не только не заживает из-за плохого притока крови, но и продолжает развиваться, поражая окружающие ткани. Значительное количество жертв диабета в разных странах мира вынуждены проходить через ампутации конечностей, связанные с диабетической стопой. И вот для того, чтобы ускорить процесс заживления этих язв на ногах, ученые разработали лечебный гель, который изготовляется из собственной крови пациентов. Новое исследование показало, что за счет использования этого геля диабетики залечивают язвы быстрее, чем при применении традиционных средств.
Язвы на стопе у диабетиков возникают из-за комбинации факторов, включая периферическую нейропатию, когда хроническое воздействие повышенного уровня сахара в крови повреждает нервы и приводит к снижению чувствительности стоп. Это значит, что пациенты почти не чувствуют боли, поэтому когда они повреждают стопы, то просто этого не замечают. Длительное время инфекция развивается незаметно. Кроме этого, диабет повреждает кровеносные сосуды, из-за чего обогащенная кислородом кровь и иммунные клетки, которые нужны коже для восстановления, туда просто не доставляются. Информацию об этом публикует журнал Diabetes Research and Clinical Practice.
Предыдущие исследования показали, что до 40% диабетических стоп нуждаются не менее чем в трехмесячном лечении, а в 14% случаях раны остаются даже через год. Новый гель используют обогащенную тромбоцитами плазму, который уже применяют для лечения повреждений сухожилий. Недавно ее также испытали в качестве средства борьбы с болью у жертв артрита колена. Для изготовления этого геля используется приблизительно 20 мл крови, что составляет 1,5 столовых ложки. Их берут из вены пациента, затем помещают на одну минуту в центрифугу. Здесь происходит отделения плазмы или чистой сыворотки от других элементов. Плазма богата тромбоцитами, которые очень важны для свертываемости крови, она также содержит белки под названием факторы роста, которые нужны для заживления. Плазму смешивают с другими компонентами и превращают в гель за 30 секунд. Затем немедленно наносят на рану и помещают сверху повязку. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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