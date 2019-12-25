Установка микрокомпьютера поможет при сердечной недостаточности
Имплантированный в грудную клетку пациентов с сердечной недостаточностью микрокомпьютер может улучшить их прогноз и качество жизни. В России от сердечной недостаточности страдает свыше полутора миллионов человек, и для них это очень печальный прогноз.
Сердечная недостаточность развивается в тот момент, когда сердце стойко утрачивает способность самостоятельно прокачивать адекватное количество крови для того, чтобы снабжать кислородом органы тела. Болезнь неуклонно прогрессирует, человек сталкивается с одышкой, повышенной усталостью, а на последних стадиях он даже не может встать со стула без того, чтобы не начать задыхаться. Сердечная недостаточность радикально не лечится, все средства терапии направлены на то, чтобы замедлить развитие этой болезни, но многие жертвы умирают в течение нескольких лет после установки диагноза. И единственным средством спасения их жизни является пересадка сердца, но эти операции проводятся редко, и на всех донорских сердец, естественно, не хватает.
Тем важней новая методика, которую сейчас проверяют в целом ряде стран. Этот девайс позволяет контролировать сердца жертв сердечной недостаточности в постоянном режиме и более внимательно. Он представляет собой беспроводной микрокомпьютер, устанавливаемый в сердце. Прибор передаёт информацию о давлении в самом сердце. По мере ухудшения сердечной недостаточности давление вырастает в левом предсердии, которое перестает адекватно сокращаться. Врачи получают информацию дважды в день, они могут вовремя вмешаться и затормозить развитие болезни.
К примеру, медикам сегодня доступны такие способы терапии, как откачка жидкости или увеличение количества лекарств, но очень важно осуществлять все это вовремя. В этом и поможет новый уникальный прибор. V-образный сенсор размером с горошину внешне похож на два скрепленных между собой маленьких зонтика. Его установка занимает около часа и проводится под общей анестезией. Пока что в клиниках осуществляются клинические испытания устройства, а в ряде медицинских учреждений еще ведется набор добровольцев, но эксперты настроены весьма оптимистично. Новости об этом сообщает издание The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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