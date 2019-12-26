У половины американцев будет ожирение через 10 лет
Несмотря на отчаянные попытки хоть как-то обуздать эпидемию ожирения в США, она продолжает распространяться. В течение 10 лет половина всех взрослых жителей страны столкнется с ожирением.
Новое исследование, опубликованное в журнале New England Journal of Medicine, показало, что с высокой степенью вероятности к 2030 году 48,9% взрослых жителей США будут иметь ожирение. Не менее чем в 29 штатах количество жителей с ожирением превысит 50%, и во всех без исключения штатах оно будет составлять не менее 35%, как подсчитали авторы исследования во главе с Захари Уордом (Zachary Ward). По их подсчетам, к 2030 году каждый четвертый взрослый американец будет иметь тяжелое ожирение, которое превысит идеальную массу тела не менее чем на 45 кг.
По словам исследователей, тяжёлое или морбидное ожирение вообще станет самый распространенной весовой категорией. Количество его жертв будет превышать 25% в 25 штатах. Если Америка будет двигаться по этой траектории, на которой она сейчас находится, то тяжелое ожирение станет распространенным в течение 10 лет в такой же степени, в какой обычное ожирение распространилось в 1990-е годы. Хотя авторы исследования не оценивали диспропорции в разных штатах и различную демографию, один тренд абсолютно очевиден: Америка становятся толще.
Уровень ожирения в стране сейчас выше, чем когда бы то ни было, и уже треть американцев всех возрастов имеет ожирение. В 2012 году ни в одном штате уровень взрослого ожирения не превышал 35%, но в 2018 году это отмечалось уже в 9 штатах. 33 штата существенно повысили показатели ожирения за последние 6 лет. Основной причиной этой проблемы является количество добавленного сахара в рационе юных и взрослых американцев. По-прежнему в огромных количествах поглощается газировка, сладости, энергетические напитки, мороженое и хлопья. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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