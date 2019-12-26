Создан новый метод лечения волчанки
Команда исследователей из США и Израиля разработала новую методику лечения волчанки. Это тяжелая хроническая аутоиммунная болезнь, которая способна атаковать различные части тела.
По данным американского Фонда поддержки пациентов с волчанкой, сегодня в мире около 5 млн жертв этой болезни. В ходе нового исследования ученые из Университета Бен-Гуриона совместно с американскими коллегами продемонстрировали, как митохондриальные ДНК запускают аутоиммунную болезнь. Результаты этого исследования опубликованы журналом Science. Митохондрии это органеллы клеток, которые производят большую часть клеточной энергии. Они абсолютно необходимы для клеточного функционала и сохранение работоспособности.
Учёные открыли уникальный механизм, за счет которого митохондриальные ДНК выходят из клеток через крупный белковый канал. Митохондриальные ДНК определяются иммунной системой в качестве посторонних объектов, из-за чего она рождает специфическую иммунную реакцию. Её последствиями и являются обострения здоровья, которые наблюдаются, к примеру, при волчанке. Исследователи разработали новую молекулу для предотвращения формирования белкового канала, которая блокирует митохондриальные ДНК, а также и сами белки, вызывающие смерть клеток.
Это, в свою очередь, предотвратило выделение митохондриальных ДНК, как в случае волчанки, и остановила клеточную смерть, которая наблюдается при болезнях Альцгеймера и Паркинсона. Ученые добились впечатляющих успехов, но пока лишь на мышиных моделях волчанки. Следующим этапом данного исследования будет изучения данной методики при других недугах вроде колита и болезни Крона. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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