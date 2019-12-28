Зубная паста со фтором: польза и вред





Считается, что паста со фтором крайне полезна для здоровья полости рта. В любом магазине, в любой аптеке можно найти подобное средство для чистки зубов. Но так ли оно полезно, как полагается? Что будет, если каждый день использовать такую зубную пасту? Рассказывает MedikForum.ru.





Польза зубной пасты со фтором





Фтор — это природный минерал, которые содержится во многих водных источниках. К примеру, в Америке его добавляют во все системы водоснабжения. Фторирование воды, как показали исследования, помогает снизить риск развития у взрослых и детей на 25 процентов. Чем не польза фтора?





Также фтор, добавленный в зубную пасту, способен укрепить эмаль. С его помощью зубы становятся крепче и защищены от кариеса. По словам Эдмонда Хьюлетта, профессора восстановительной стоматологии из Лос-Анджелеса, фтор — единственное средство с доказанной эффективностью и пользой для зубов за последние 70 лет.





Вред фтора





Многие противники фтора в зубной пасте считают, что это вредный продукт. Их главный аргумент — это неорганическое соединение, которое при попадании в организм приносит ему вред.





Фтор, который находится в системе водоснабжения, на самом деле может укрепить зубы, но при этом действительно наносит вред организму. Он проходит через весь кровоток, попадает в мозг и плаценту. 50 процентов выводится организмом, а остальные поступают в зубы, кости и суставы.





Стоматолог из Флориды, Бруно Шарп, считает, что фтор – это нейротоксин, который накапливается в организме. Такого же мнения придерживаются стоматологи из клиники Майо. И предупреждают, что при чрезмерном использовании фтора в зубной пасте могут наступить опасные последствия для здоровья. Но не сообщают, какие именно.





Какую зубную пасту взять?





Соответственно, возникает вопрос — какую зубную пасту лучше выбрать: с фтором или без него? При покупке помните, что фтор в зубной пасте приносит пользы больше, чем вреда. Его содержание так мало, что не может оказать токсичного действия, если пасту, конечно, не глотать и не есть специально. В определенной дозировке фтор в зубной пасте совершенно безопасен.





Особенно эффективно использовать зубную пасту со фтором тем, у кого повышен риск развития кариеса. То есть люди, регулярно потребляющие конфеты, газировку, сладкое. А при соблюдении общих рекомендаций по сохранению здоровья зубов и полости рта такого риска не будет, поэтому вполне логично, что подойдёт даже паста без фтора.