Симптомы аутизма у близнецов существенно различаются
Степень тяжести симптомов аутизма различается даже у однояйцевых близнецов. К такому выводу пришли ученые из Университета Вашингтона.
Однояйцевые близнецы с расстройствами аутистического спектра довольно часто демонстрируют совершенно разные по степени тяжести симптомы, несмотря на то, что они делят одни и те же ДНК. Выводы этого исследования американских ученых, опубликованного журналом Behaviour Genetics, предполагают, что определение причин этих различий может стать основой для создания новых методов воздействия на подобные симптомы. Расстройства аутистического спектра влияют на то, как человек ведет себя, взаимодействует с окружающими и обучается.
Предыдущие исследования приходили к выводу, что если один однояйцевый близнец имеет подобные расстройства, то очень высок шанс того, что они появятся и у другого близнеца. Сейчас исследователи проанализировали информацию трех предыдущих научных работ, которые изучали поведение 366 пар однояйцевых близнецов, как имеющих расстройства аутистического спектра, так и не имеющих их. Тяжесть симптомов и характеристик аутизма у близнецов измерялась за счет специальных клинических методик или по оценкам их родителей, заполнявших стандартные вопросники. В некоторых случаях использовались оба способа. В целом, было установлено, что если аутизм имеется у одного близнеца, то вероятность его диагностики у второго составляет 96%.
Однако выраженность симптомов аутизма у близнецов существенно различалось. По мнению исследователей, генетические факторы или наследственность влияют только на 9% подобного рода различий среди близнецов. В противоположность этому, у близнецов без аутизма черты характера и поведения были очень похожими. Сами авторы исследования не знают точную причину таких различий в тяжести симптомов аутизма, но они исключили большую часть генетических и внешних факторов, поскольку близнецы имеют одинаковые гены и воспитываются в одинаковых условиях. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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