Стало понятным, как работает иммунотерапия
Ученые совершили прорыв в онкологии, разобравшись с тем, как именно работает иммунотерапия. Установлен механизм, с помощью которого клетки-помощники разрушают злокачественные новообразования.
Более эффективные лекарства от рака могут появиться на горизонте благодаря результатам нового исследования, в ходе которого ученые выяснили, как именно включаются в работу убивающие раковые опухоли клетки. На протяжении ряда лет врачи использовали CAR T-терапию для того, чтобы иммунные клетки напрямую воздействовали на клетки опухолей при лечении пациентов с раком крови. Они знали, что эти T-клетки помощники переносят важнейшие нутриенты и начинают агрессивно бороться с опухолями после начала терапии.
Однако для науки оставалось загадкой, как именно функционирует вся эта система по уничтожению опухолей. И вот теперь ответ на этот вопрос получен благодаря работам ученых из Университетского колледжа Лондона, которые проводили опыты с лабораторными мышами. Они выявили две молекулы, отвечающие за инициацию активности Т-клеток. Так, увеличивая уровнь IL-2 и Blimp-1, регулирующих иммунные клетки, можно было побуждать CD4+ T клетки к атакам опухолей. Это открытие позволяет говорить о возможном появлении новых эффективных методов лечения рака, которые увеличат до максимума терапевтический эффект CD4+ T клеток в борьбе со злокачественными новообразованиями.
Т-клетки относятся к разновидности белых клеток крови, которые играют важнейшую роль в иммунной реакции организма. Они постоянно "патрулируют" наше тело на предмет поиска инфицированных клеток. Впрочем, в обычных условиях эти клетки не распознают рак, поскольку опухоли обычно развиваются из собственных тканей организма. В ходе иммунотерапии Т-клетки обучают находить и уничтожать смертельно опасные новообразования. Результаты исследования публикует журнал Immunity. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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