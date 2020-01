Присыпки с тальком не повышают риск рака яичников

Масштабное по размаху исследование убедительно доказало, что присыпки с тальком не увеличивают риска опухолей ячников, а потому женщины смело могут использовать их в зоне гениталий. Еще в 1970-годы по этому поводу появились серьезные волнения, так как наука установила что минерал тальк содержит асбест - хорошо изученный наукой канцероген. И вот теперь метаанализ целого ряда исследований с участием четверти миллиона женщин показал, что между тальком и женским раком нет никакой связи. Научный мир назвал результаты этого метаанализа убедительными и мощными, они должны помочь прекрасному полу восстановить доверие к присыпкам.В 2018 году компания Johnson & Johnson была вынуждена заплатить 22 женщинам $4,7 млрд после того, как те убедили суд, что детские присыпки вызвали у них опухоли. Компания также отозвала из продажи 33 000 бутылочек с тальком в октябре 2019, когда регуляторы выявили в них следы асбеста. И вот теперь команда из US National Institute of Environmental Health Science в Северной Каролине доказала, что тальк безопасен для женского здоровья.В группе женщин, которые использовали эти присыпки в течение десятилетий для борьбы с неприятными запахами и влажностью в зоне гениталий, количество случаев опухолей яичников составило 61 случай на 100 тысяч человек за 11 лет. В контрольной группе, где тальком не пользовались, это количество составило 55 случаев на 100 тысяч. Данная разница в 0,055% не может считаться статистически существенной. Результаты исследования публикует Journal of the American Medical Association . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ