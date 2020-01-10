Заморозка яйцеклетки не гарантирует беременности
У женщины после этой дорогостоящей процедуры вероятность зачать ребенка составляет всего 18%. Но многие представительницы прекрасного пола об этом даже не подозревают.
Все мы не раз слышали истории о том, как женщины успешно вынашивали и рожали детей, зачатых с помощью замороженной много лет назад яйцеклетки. Поэтому в сознании многих людей сложилось твердое убеждение в том, что после заморозки яйцеклетки женщина гарантированно сможет зачать ребенка. Тем более если учесть, что стоимость этой процедуры составляет несколько тысяч долларов. Но эксперты из Центра фертильности Ньюкасла проанализировали роды после ЭКО в Великобритании за последние 15 лет. Оказалось, что вероятность успешного зачатия после дорогостоящей заморозки яйцеклетки составляет всего 18% или меньше, чем один шанс из пяти.
Отметим, что за последние годы результативность ЭКО намного повысилась за счет развития технологий, но все равно - никакой стопроцентной гарантии будущего успешного зачатия заморозка яйцеклетки, конечно же, не дает. Авторы исследования полагают, что полученные ими выводы должны послужить предупреждением для женщин. Вполне возможно, что им придется предпринять целых 5 попыток перед тем, как ЭКО завершится успешно. Обычно к заморозке яйцеклеток прибегают женщины, решившие отложить материнство по карьерным соображениям, находящиеся в ожидании "прекрасного принца", а также те, кому предстоит тяжелое лечение, способное вызвать бесплодие.
Для повышения шансов на успех девушкам рекомендуют замораживать яйцеклетки вскоре после 20, но реальность такова, что большинство дам делают это после 30 и даже под 40, когда шансы на успешное зачатие стремительно сокращаются. Клиники по лечению бесплодия подталкивают женщин к этому, активно продвигая подобные услуги. Информацию публикует The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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