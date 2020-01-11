В Индии женщина очнулась во время собственных похорон

Женщины в Индии

Невероятный случай произошел недавно в индийском штате Карнатака, где местная жительница пришла в себя прямо во время собственных похорон.

55-летняя Малати Чаугули была госпитализирована с высокой температурой. Через некоторое время она потеряла сознание и больше не приходила в себя. Медики пытались реанимировать женщину, но тщетно. Тогда они и констатировали ее смерть.


Родственники «умершей» оплатили медицинские услуги и забрали тело к себе в деревню. По традиции, тело положили перед домом «покойницы». В тот момент, когда все родственники и друзья уже собрались хоронить Малати, она внезапно пришла в себя и поднялась. Сказать, что произошедшее стало шоком для присутствующих – это ничего не сказать.

Многие назвали случившееся чудом, но более прагматичные гости предположили, что женщина просто была в коме, информирует индийское издание The Hindu.

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