Причиной вспышки пневмонии в Китае стал новый вид вируса
В конце декабря стало известно, что десятки людей в китайской провинции Хубэй попали в больницу с пневмонией неизвестного происхождения. После проведенных исследований специалистам удалось выяснить, в чем же была причина вспышки заболевания.
Центральное телевидение Китая на днях проинформировало, что причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса. Группа исследователей провела ряд испытаний методом нуклеиновой кислоты и выявила 15 подтвержденных случаев заболевания новым видом коронавируса.
Ученые подчеркнули, что необходимо провести дальнейшее эпидемиологическое расследование и изучение клинических проявлений заболевания.
При этом эксперты отметили, что никаких признаков того, что этот вид пневмонии передается от человека к человеку в данный момент не выявлено, смертельные случаи также не зафиксированы, передает агентство РИА Новости.
Напомним, что всего в городе Ухань выявлено около 60 случаев заболевания вирусной пневмонией, состояние семи человек оценивается как тяжелое. Порядка 160 человек находятся под контролем врачей.
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