Медь помогла в лечении коварных опухолей
Ученые победили рак у лабораторных мышей за счет инъекций в их организм токсических частиц меди. Это помогло произвести суперзарядку организма животных.
Исследователи смогли не только вылечить рак, но и добиться отсутствия его рецидивов у лабораторных мышей за счет инъекций крошечных металлических частиц, сделанных из меди. В ходе эксперимента группу мышей прокололи специально созданными частицами оксида меди. Он добывается из меди и кислорода, а само исследование касалось наночастиц, которые в сотни раз тоньше человеческого волоса. Частицы вкалывались в опухоли одновременно с проведением иммунотерапии - мощного лечения, которое уже активно используется в онкологии.
В результате, опухоли исчезли, а когда в организм животных снова вводили раковые клетки, то иммунная система их мгновенно уничтожала. Следующим этапом исследования будет проведение опытов с участием людей. Авторы методики надеются, что с ее помощью смогут избавить от тяжелейшей химиотерапии не менее 60% пациентов с разными видами рака. Мыши в ходе исследования заражались опухолями легких и кишечника, но ученые считают, что медью также можно лечить злокачественные новообразования груди и яичников.
Металлы известны своей ядовитостью для живых клеток, они вызывают их повреждения, разрушают ДНК и мешают процессам воспроизводства. Вот почему вредные выбросы так опасны для нашего здоровья. Однако использование крошечных доз этих металлов и нацеливание их против определенных опухолей позволяет добиться лечебного эффекта. Особенно мощным он становится в сочетании с иммунотерапией, когда иммунная система человека обучается уничтожению опухолей. Об этом пишет Angewandte Chemie International Edition. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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