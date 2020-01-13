Глаза в порядке: привычки, которые только портят зрение

Зрение – одна из самых важных человеческих возможностей, которая открывает перед нам целый мир. Яркий, красивый, необыкновенный. Если же не следить за состоянием своих глаз, то можно потерять эту возможность. Какие привычки портят ваше зрение, расскажем в нашем материале.

Привычка №1: тереть глаза





Многие любят почесать глаза, как следует потереть их, особенно если что-то мешается внутри. Но руки не всегда могут быть чистыми, а это напрямую влияет на здоровье зрительного органа. В итоге бактерии перебираются на нежную поверхность глаз, вызывая воспаление и проблемы. Вредно также давить на глазное яблоко. К глазам в принципе лучше как можно меньше прикасаться.





Привычка №2: пользоваться просроченной косметикой





Обязательно надо смотреть на сроки годности косметики, условия её хранения, иначе можно испортить зрение. Особенно это касается средств, которые наносятся на глаза. Туш, тени, карандаш для глаз – всё это должно быть высокого качества, в рамках своего срока годности.





Привычка №3: не смывать макияж перед сном





Многие знают об этой вредной привычке, которая портит не только кожу, но и зрение. Но всё равно не искореняют её. А зря. Ведь все частицы с теней, туши проникают в слизистую оболочку глаза, вызывая раздражение и воспаления.





Привычка №4: не снимать линзы





Это касается нескольких моментов. Во-первых, линзы необходимо снимать перед сном. Они могут серьёзно испортить зрение, если носить их регулярно, ведь за линзами нужен правильный уход, а глазам требуется отдых.





Во-вторых, линзы нужно снимать перед посещением бассейна, души, сауны или ванны. Все грязные вещества из бассейна и водопровода могут попасть в глаза, осесть на линзах, а затем попасть в глаза. Это очень вредно для их здоровья.





Привычка №4: не носить солнцезащитные очки





Вне зависимости от сезона солнцезащитные очки необходимы каждому человеку. Это защищает глаза и зрение от вредных ультрафиолетовых лучей. Они могут повредить сетчатку, увеличить риск новообразований и катаракты.





Привычка №5: не ходить к офтальмологу





Этот врач должен быть в списке необходимых, как и остальные доктора. Не следует дожидаться, когда что-то заболит или воспалится. Осмотр у офтальмолога нужно проводить раз в год, как рядовую процедуру, которая позволит сохранить зрение.