Путешественников в Китай просят тщательно мыть руки
Многочисленных путешественников, который отправляются в Китай на празднование местного Нового года, настоятельно призывают постоянно мыть руки. В стране отмечаются случаи опасного и таинственного вируса.
Британское агентство Public Health England обратилось с просьбой ко всем жителям страны, которые отправляются в Китай на встречу местного Нового года, более тщательно мыть руки для того, чтобы избежать заражения таинственным вирусом. Речь идет о вспышке коронавируса в городе Вухань с населением в 11 млн человек, который расположен в 1 100 км от Пекина. Не менее чем у 59 человек там развилась пневмония из-за вируса, и местные власти уверяют, что ранее не видели ничего подобного.
7 пациентов пребывают в критическом состоянии, как заявили во Всемирной организации здравоохранения. В центре этой вспышки находился рынок морепродуктов, который уже закрыт. И хотя, по мнению экспертов из Англии, риск заражения довольно низок, люди должны в обязательном порядке следовать базовым правилам гигиены. А такие симптомы, как кашель и проблемы с дыханием, вообще нельзя более игнорировать.
Китайский Новый год будет отмечаться 25 января. Именно тогда Поднебесная вступит в Год Крысы официально. Коронавирусы представляют собой группу инфицирующих людей вирусов, вызывающие инфекции в легких и воздушных путях. Обычно болезни протекают быстро и проходят сами, но они особенно опасны для людей с ослабленной иммунной системой или хроническими болезнями вроде астмы, а также легочных инфекций. Данное предупреждение публикует The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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