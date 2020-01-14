Низкий уровень лимфоцитов в крови может быть симптомом, предвещающим смерть

«Наше исследование показало, что участники с лимфопенией подвержены высокому риску смерти от любой причины, независимо от каких-либо других факторов риска, включая возраст. Так, низкое количество лимфоцитов оказалось связано с повышением риска смерти от любой причины в 1,6 раза и повышением риска смерти от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, респираторных заболеваний, инфекций и других причин в 1,5-2 раза», - рассказал один из исследователей проекта Стиг Бойсен.

Низкий уровень лимфоцитов в крови - состояние, называемое лимфопенией, - может быть ранним предвещающим симптомом будущего заболевания со смертельным исходом. К такому выводу пришли исследователи из Копенгагенской университетской больницы. Результаты их исследования опубликованы в Журнале Канадской медицинской ассоциации (CMAJ).Учеными были проанализированы данные 108 135 человек, датчан в возрасте от 20 до 100 лет, которые были участниками Копенгагенского исследование общего населения, проводившегося в период с 2003 по 2015 годы.Авторы работы констатируют, что низкие показатели содержания лимфоцитов часто выявляются во время рутинных анализов крови. При этом пациенты обычно не направляются на дальнейшее исследование. Между тем, низкий уровень лимфоцитов в крови связаны с 60-процентным увеличением смертности от любой причины.Исследователи считают, что низкий уровень лимфоцитов в крови может отражать снижение иммунных ресурсов организма, обеспечивающих его способность выживать при заболеваниях. Людям с таким симптомом необходимо обследоваться, это может помочь выявить опасные для них заболевания и принять своевременные меры, об этом сообщил Times Now Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что многие люди предпочитают встречать смерть в полном одиночестве.