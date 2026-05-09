«Противораковая» специя, которая может быстро помочь избавиться от висцерального жира

Висцеральный жир — тип жира, который накапливается в брюшной полости и располагается рядом с жизненно важными органами: печенью, желудком и кишечником.Высокий уровень висцерального жира может повысить риск хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа и болезни сердечно-сосудистой системы. Избавиться от него крайне важно, но сложно.Для этого нужно определить соотношении талии к бёдрам. Измерьте обхват талии (ОТ) и бёдер (ОБ) в самой широкой точке, а затем разделите показатель ОТ талии на ОБ. Если число больше одного у мужчин и 0,85 у женщин, значит, уровень жира слишком высокий.Висцеральный жир сжигают кардионагрузки, но только если человек пересмотрит свой рацион питания. Об этом и пойдет речь.Куркума — популярная специя. Куркумой называют высушенный и измельченный корень одноименного растения семейства имбирных. Ее родина — Индостан.Эта желтая приправа предлагает нечто большее, чем острый и характерный вкус. По данным Nuffield Health, куркума обладает целым рядом преимуществ для здоровья — от «противораковых эффектов» до противовоспалительных свойств.Исследования показали, что специя может уменьшить распространение рака и способствовать гибели злокачественных клеток. Кроме того, она попмогает при попытке избавиться от висцерального жира.Исследование, опубликованное в журнале Phytotherapy Research, показало, что добавки с куркумином могут оказывать положительное воздействие на висцеральный жир.Целью исследования было изучение влияния куркумина не на висцеральный жир, а на жирную печень. Эксперты хотели посмотреть, что активный ингредиент может сделать с индексом массы тела (ИМТ), массой тела и окружностью талии у пациентов, страдающих этим заболеванием.В ходе наблюдения они заметили, что добавки с куркумином могут оказывать воздействие на висцеральный жир. Исследование состояло из восьми испытаний, в которых приняли участие 520 человек. Предписанная доза куркумина варьировалась от 70 до 3000 мг в день.В течение периода от восьми до 12 недель исследовательская группа заметила значительное снижение индекса массы тела и окружности талии.Несмотря на многообещающие результаты, следует учитывать, что исследование было сосредоточено только на пациентах с неалкогольной жировой болезнью печени.Тем не менее, это не единственное исследование, в котором были отмечены преимущества куркумина для похудения.По их словам, желательно выпивать стакан воды с куркумой утром сразу после пробуждения. Чтобы не тратить время с утра, можно приготовить напиток с вечера и оставить его на тумбочке. Оптимальная температура воды – комнатная.Отметим, что куркума сильно краситься и может придать ненужный оттенок зубам, если ею увлекаться. В любом случае, посоветуйтесь с врачом, прежде чем вводить в свой рацион куркумин в виде БАДа.Безопаснее всего просто добавлять куркуму в блюда.Противопоказанием к приему специи являются постинсультные состояния, гипертония, воспалительный процесс почек и поджелудочной железы, гепатит, гастрит, язва, заболевания сосудов, глаукома.Высокие дозы куркумина могут вызвать диарею, тошноту и другие побочные эффекты. Межлекарственное взаимодействие куркумина с другими препаратами тоже может быть опасным.

