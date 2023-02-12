Физиолог Озтюрк: регулярный качественный сон обеспечивает защиту от рака

«Для того чтобы бороться с раковыми клетками, организм должен быть сильным. Необходимо спать столько, сколько нужно. Регулярный здоровый сон укрепляет иммунную систему, а когда она сильна, это крепкий щит и от онкологии», - поделился профессор Озтюрк.

Физиолог Левент Озтюрк (Фракийский университет Турции), профессор Левент Озтюрк сообщил, что благодаря регулярному здоровом сну происходит укрепление иммунной системы, и это в конечном итоге усиливает защиту от развития рака.Физиолог объяснил, что в человеческом организме присутствуют клетки, которые становятся уничтожителями клеток, склонных к канцеризации и образующих опухоли. Когда человек спит недостаточно или плохо, активность этих подавителей канцерогенных клеток снижается, что усиливает подверженность раку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как связаны снижение аппетита и уровень калия в организме.

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