Лор Зайцев объяснил смертельную опасность привычки выдергивать волосы из носа
Удаление волосков из носа путем выдергивания моет поспособствовать развитию смертельного заболевания, сообщил отоларинголог Владимир Зайцев.
Врач предупредил в интервью, что привычки выдергивать волосы из носа таит в себе потенциально смертельную опасность для здоровья. На коже могут возникнуть повреждения, способные воспалиться – это чревато развитием инфекции, грозящей проникнуть в головной мозг. Лор Зайцев объяснил, что в такой ситуации возможно быстрое нарастание неблагоприятных симптомов, при котором терминальная стадия может возникнуть за два или три дня.
«Может возникнуть синус тромбоз, это состояние крайне тяжелое», - сказал специалист.
Беседу с порталом News.ru, он добавил, что пациентов, у которых развивается это состояние, удается спасти только в половине случаев.
С учетом этих рисков, подчеркнул Владимир Зайцев, волоски из носа ни в коем случае не нужно выдергивать. Их следует стричь, точнее, аккуратно удалять лишь заметные отросшие кончики.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменение тембра голоса может оказаться признаком опасного заболевания щитовидной железы.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Владимир Зайцев
Здоровье
врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий