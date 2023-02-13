Лор Зайцев объяснил смертельную опасность привычки выдергивать волосы из носа

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мужчина держится за нос

Удаление волосков из носа путем выдергивания моет поспособствовать развитию смертельного заболевания, сообщил отоларинголог Владимир Зайцев.

Врач предупредил в интервью, что привычки выдергивать волосы из носа таит в себе потенциально смертельную опасность для здоровья. На коже могут возникнуть повреждения, способные воспалиться – это чревато развитием инфекции, грозящей проникнуть в головной мозг. Лор Зайцев объяснил, что в такой ситуации возможно быстрое нарастание неблагоприятных симптомов, при котором терминальная стадия может возникнуть за два или три дня.

Врач Владимир Зайцев: выщипывать волоски из носа крайне опасно


«Может возникнуть синус тромбоз, это состояние крайне тяжелое», - сказал специалист.

Беседу с порталом News.ru, он добавил, что пациентов, у которых развивается это состояние, удается спасти только в половине случаев.
С учетом этих рисков, подчеркнул Владимир Зайцев, волоски из носа ни в коем случае не нужно выдергивать. Их следует стричь, точнее, аккуратно удалять лишь заметные отросшие кончики.

Ученые: выдергивать волосы из носа смертельно опасно


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Владимир Зайцев
Владимир Зайцев
Здоровье
врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук
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