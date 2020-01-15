Зубы мудрости: вырвать нельзя оставить

За ними сложно ухаживать в домашних условиях (трудно достать щеткой и нитью), из-за чего велика вероятность кариеса и воспаления. Лечить или удалять уже воспалившиеся зубы гораздо сложнее и опаснее для пациента.

Они часто воспаляются из-за недостаточного места для роста, растут криво и травмируют ткани и зубы вокруг. Многие люди годами терпят дискомфорт, связанный с зубами мудрости. У некоторых они даже на погоду ноют.

Прорезаясь, восьмерки сдвигают зубной ряд, от этого весь зубочелюстной аппарат начинает двигаться, нарушается прикус. Это приводит к неравномерной нагрузке на зубы при жевании, а значит, какие-то зубы начинают «изнашиваться» быстрее, стираются, разрушаются.

Почему стоматологи настаивают на их удалении.Так уж сложилось, что зубы мудрости, которые стоматологи называют «восьмерками» начинают расти у человека уже в зрелом возрасте. Восьмые зубы, как правило, прорезаются в возрасте от 16 до 25 лет, когда активный рост челюстных костей замедляется, а зубной ряд, вроде как, уже «укомплектован». Новорожденный зуб, начавший свое запоздалое развитие, растёт вверх (или вниз, если на верхней челюсти), натыкается на препятствие в виде уже прорезавшейся семёрки, останавливается или начинает разворот.Вот здесь и кроется проблема. В 80% стоматологических клиник вы получите направление на удаление зуба мудрости. Почему такая неприятная статистика?Если говорить серьезно, то восьмёрки — это, своего рода, атавизм. Напоминание о том, что миллионы лет назад наши предки питались сырым мясом, мамонтами и прочей живностью, и даже веганы были гораздо более брутальными, вместо сельдерея жевали кору баобаба.В связи с этим челюсти наших предков были значительно больше и шире, и даже Николай Валуев на их фоне выглядел бы слегка женственным. И все тридцать два зуба в таких челюстях помещались замечательно, все были счастливы.При этом, если восьмерки прорезались у современного человека, находятся в прикусе и нормально функционируют, то ничего, разумеется, не будет. Достаточно тщательно следить за гигиеной в их области, ибо с ней могут быть некоторые затруднения из-за рвотного рефлекса и плохого обзора, периодически показываться стоматологу — и норм. Такие зубы мудрости вполне имеют право на существование.Кстати зубов мудрости может быть больше, чем четыре. Изредка встречаются не только «восьмёрки», но и «девятки» или даже «десятки» у совсем уж «мудрых» представителей человечества.