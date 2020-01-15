Британии угрожает эпидемия лекарственной зависимости
Америка столкнулась с самой большой в своей истории эпидемией опиоидной зависимости, жертвами которой стали десятки тысяч человек. Через 5 лет то же самое может произойти и в Великобритании, поскольку фармацевты выдают вызывающие зависимость обезболивающие без каких-либо рецептов.
Жителям Великобритании грозит не менее сильная эпидемия опиоидной зависимости, чем та, с которой столкнулись граждане США. Каждый год в Америке не менее 17 000 человек умирают из-за передозировки лекарств на опиоидной основе, и по оценкам экспертов, ничего подобного в истории страны ранее не происходило. Через 5 лет всё то же самое может случиться и на Туманном Альбионе, поскольку здесь без рецептов раздают препараты, которые в любых других странах так просто приобрести невозможно. Речь идет о лекарствах вроде кодеина, морфина и трамадола. Журналисты BBC спокойно купили эти лекарства, не имея рецептов, в рамках журналистского расследования.
Они подчеркивают, что аптеки не проявляют достаточной жесткости по отношению к людям, которые пытаются приобретать эти лекарственные препараты. В частности, их можно купить в интернете и даже в тех аптеках, которые расположены на главных улицах английских городов. К примеру, в ходе расследования один мужчина смог купить 8 упаковок кодеина, содержащих 240 таблеток, всего лишь за 45 минут, посетив для этого 7 аптек в Лондоне. Именно этот легкий доступ к опиоидным препаратам, быстро вызывающим сильно наркотическую зависимость, и стал причиной тяжелейший эпидемии в США, с которой власти пока не в состоянии совладать.
Но даже если говорить о препаратах на опиоидной основе, которые выдаются по рецептам, то и здесь ситуация близка к критической. В частности, за последние 20 лет количество подобных рецептов в стране выросло более чем на 100%, и сегодня каждый 8-й житель Англии, что составляет 5,6 млн взрослых человек, получает рецепты на опиоиды. Эксперты называют эту проблему не просто пугающей, а катастрофической для здоровья населения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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