Найден пробиотик, способный помочь при болезни Паркинсона
Ученые обнаружили пробиотик, который не только останавливает, но даже и обращает вспять скопления белков в мозге, вызывающие характерный тремор. Речь идёт о белках альфа-синуклеинах, которые блокируют производство нейротрансмиттера дофамина, необходимого для нормальных движений.
Распространённая кишечная бактерия может замедлить и даже обратить вспять скопления белков, связанных с развитием болезни Паркинсона. Учёные обнаружили, что пробиотик bacillus subtilis блокирует формирование токсических скопление белков альфа-синуклеинов, которые лишают мозг нейротрансмиттера дофамина, необходимого для осуществления нормальных двигательных процессов. Дофамин передает сигналы от мозга к остальным частям тела, с помощью которых мы и координируем наши движения. Микроорганизмы в кишечнике, как полагают исследователи, играют важную роль в начальной стадии развития болезни Паркинсона у некоторых пациентов.
В частности, это может объяснить, почему три четверти жертв этой болезни имеют желудочно-кишечные аномалии, а многие жалуются на запоры. Bacillus subtilis предотвращают и защищают мозг от скоплений альфа-синуклеинов за счет восстановления кишечного баланса бактерий. Шотландские ученые из университетов Эдинбурга и Данди подчеркивают важность полученного открытия, так как оно может использоваться для будущих исследований в области воздействия питательных добавок на развитие болезни Паркинсона. В мозге жертв этого заболевания белок альфа-синуклеин формирует токсические узлы. Они провоцируют смерть нервных клеток, отвечающих за производство дофамина.
Эти скопления приводят к характерным двигательным симптомам, связанным с болезнью, включая тремор, а также заторможенность. И вот теперь установлено, что bacillus subtilis обладает защитным эффектом против скоплений альфа-синуклеинов. Более того, это бактерия очищает мозг от уже сформированных скоплений белков, что улучшало симптоматику червей в ходе эксперимента. Результаты исследования публикует The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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