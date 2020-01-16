Напиток с пробиотиком поможет в борьбе с супербактериями
Кисломолочный продукт с пробиотиками может блокировать ДНК молекул, переносящих антибиотикорезистентные гены в бактериях. Таким образом он будет противостоять микроорганизмам, не поддающимся лекарствам.
Исследование показало, что напиток на основе пробиотика может помочь в борьбе супербактериями за счёт уничтожение их резистентности к антибиотикам. Этот напиток, который еще только предстоит создать, будет нацеливаться на ДНК молекул внутри бактериальных клеток, которые помогают бактериям противостоять лекарствам. Данные частицы, известные как плазмиды, способны переносить гены, обеспечивающие антибиотикам резистентность. Именно их бактерии и способны использовать.
Плазмиды обладают возможностью самовоспроизводиться и распространяться между такими бактериями, как сальмонелла и кишечная палочка, наделяя их генами, обладающими резистентностью к лекарствам. Ученые из Университета Бирмингема создали собственные плазмиды для того, чтобы не дать их частицам производить копии самих себя. А это значит, что в распоряжении бактерий будет значительно меньшее количество обладающих резистентностью генов. Тесты показали, что данный процесс эффективно лишает их способности противостоять антибиотикам.
Резистентность к антибиотикам стала глобальной проблемой, и эксперты предсказывают, что в ближайшем будущем она может быть большей опасностью для всего человечества, чем терроризм. От антибиотикорезистентных инфекций уже умирают сотни тысяч человек каждый год. К 2050 году эта цифра может превысить 10 млн человек. Прежде хорошо поддающиеся лечению антибиотиков инфекции становятся неуязвимыми, и человечеству нужно предпринимать срочные меры для того, чтобы обуздать распространение этих бактерий. Результаты нового исследования публикует The Independent. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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