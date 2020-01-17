Сепсис убивает в 5 раз чаще, чем рак груди
Заражения крови ежегодно уносят в 5 раз больше жизней граждан США, чем рак груди. На долю сепсиса приходится 20% всех смертей на нашей планете, как показало исследование.
Сегодня сепсис стал более значительным убийцей человечества, чем злокачественные новообразования, как показало новое исследование. К примеру, в США заражения крови уносят в 5 раз больше жизней американцев, чем весьма распространенный здесь рак груди. Ну а в мире каждые 3 секунды (!) человек умирает от сепсиса, что составляет почти 20% всех смертей на нашей планете. В отчёте Global Burden Of Disease Report по поводу сепсиса содержатся оценки того, что в 2017 году было зафиксировано 48,9 млн случаев этой болезни и 11 млн смертей в 195 странах и территориях.
Это составляет 19,7% всех смертей в течение года, включая 189 623 смерти в США. А это Приблизительно на 30% больше числа американцев, которые ежегодно умирают от рака. Основные расчеты в данном исследовании делались на основе данных из 7 развитых стран мира, включая США, Австралию, Новую Зеландию, Испанию, Германию, Норвегию и Швецию. Авторы этого отчета сами были удивлены такими показателями смертности от сепсиса, однако, к счастью, они всё же снижаются. Ведь в 1991 году на нашей планете было зарегистрировано более 60 млн заболевших заражением крови.
Новое исследование опубликовано журналом The Lancet. В нём говорится о том, что половина случаев сепсиса фиксируется у детей и подростков, особенно в наиболее бедных странах. Лишь 15% случаев приходится на богатые страны. Эксперты предупреждают, что количество смертей может вырасти, если человечество не предпримет решительных шагов по борьбе с проблемой антибиотикорезистентности. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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