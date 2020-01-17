Внутренние часы организма влияют на процессы старения
Качественный сон по ночам абсолютно необходим для сохранения ритмов внутренних часов нашего организма. А этот механизм, в свою очередь, требуется для поддержания активности и молодости.
Давно известно, что хороший ночной сон делает нас энергичными и свежими в течение дня. И вот теперь биологи впервые объяснили, почему отдых по ночам настолько хорошо готовит человеческий организм к разного рода интенсивным видам активности. Результаты исследования публикуют журнал Nature Cell Biology. Оно проводилось на мышах и показало, что механизм внутренних часов увеличивает способность поддерживать активность наших тел. А поскольку с годами точность этих часов сбивается, именно это может быть одной из причин старения, многие процессы которого все еще являются загадкой для науки.
Данное исследование проливает новый свет на внутриклеточную матрицу организма, которая обеспечивает структурную и биохимическую поддержку клеткам в вопросах формирования соединительной ткани вроде костей, кожи, сухожилий и хрящей. Примерно половина веса нашего тела это та самая матрица, а половину этой матрицы составляет коллаген. Учёные давно доказали, что полностью он формируется к моменту наступления возраста в 17 лет.
И вот теперь впервые были обнаружены две разновидности фибрилл (белки, имеющие вытянутую нитевидную структуру, в которой отношение длинной оси молекулы к короткой составляет от 80 до 150) - похожих на верёвки структур коллагена, которые используются клетками для формирования тканей. Толстые фибриллы (приблизительно 200 нанометров в диаметре, что в миллион миллионов раз меньше булавочной головки) являются перманентными и сохраняются в нашем организме на протяжении жизни неизменно с 17 лет. Однако тонкие фибриллы (50 нанометров в диаметре) расщепляются по мере того, как мы подвергаем организм в течение дня разного рода нагрузкам, но восстанавливаются по ночам. Тайны коллагена ученые наблюдали с помощью масс-спектрометрии, а также самых передовых электронных микроскопов. Замеры проводились каждые 4 часа на протяжении двух дней. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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