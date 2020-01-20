Начинаются испытания геля-контрацептива для втирания в плечи
Американские врачи ведут поиск пар добровольцев, которые согласятся принять участие в исследовании эффективности нового метода мужской контрацепции. Это гель, который необходимо втирать в плечи для того, чтобы снизить количество сперматозоидов.
Исследователи из Университета Канзаса подбирают пары добровольцев для того, чтобы задействовать их в клинических исследованиях нового метода мужской контрацепции. Тем, кто даст свое согласие, выплатят $4 000. Помимо презерватива и радикальный перевязки семенных канатиков у мужчин нет никаких других видов контрацепции, в отличие от женщин, у которых достаточно широкий арсенал. Именно поэтому наука и общество давно нуждаются в появлении какого-то нового средства профилактики незапланированной беременности, тем более, что многие мужчины не любят использовать презервативы, так как считают, что они лишают их полноценного удовольствия в сексе. И вот теперь ученые решили испытать одно такое средство, которое представляет собой гель для нанесения на руку или плечо. Делать это участникам эксперимента необходимо будет каждый день на протяжении двух лет.
Сообщается, что гель поглощается кожей и впоследствии уменьшает количество сперматозоидов, производимых мужчиной. Однако принимающие участие в эксперименте пары должны быть готовы неудаче, а значит, к незапланированной беременности, ведь никакими другими контрацептивами им пользоваться будет нельзя. Пока не сообщается, что же предложат организаторы эксперимента этим парам - оплату услуг по искусственному прерыванию беременности или какую-то дополнительную компенсацию для того, чтобы всё-таки растить ребёнка. Отметим, что исследование в Канзасе станет частью глобального эксперимента, в котором 420 пар из разных стран мира оценят эффективность геля на протяжении трех лет.
Пока что исследователи в других университетах пришли к выводу о том, что гель под условным названием NES/T может вызывать побочные эффекты в виде прибавки веса, роста мышц и увеличения количества прыщей. Однако если этот гель всё-таки сработает, то помимо презервативов и вазэктомии у мужчин всё-таки появится альтернатива в плане контрацепции, а значит, на женщину будет оказываться чуть меньшее давление в этом вопросе. Вспомним, что презервативы изобрели еще в XIX веке, и с тех пор ничего другого представителям сильного пола так и не предложили. Информацию об исследовании публикует CBS Detroit. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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