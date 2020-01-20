Верховный Суд РФ приравнял профессиональную жизнь врача к частной

Против медицинского сайта-отзовика «ПроДокторов» второй год подряд ведёт разбирательство воронежский врач-узист. Впервые в России в судебном порядке доктор пытается удалить из СМИ свои персональные данные и негативные отзывы своих же пациентов.Суды первой и апелляционной инстанции признали право сетевого издания «ПроДокторов» на публикацию данной информации, а решение Верховного суда РФ изменило ход дела. В его рамках профессиональную жизнь доктора приравняли к частной. Это значит, что СМИ в дальнейшем должны воздерживаться от публикации данных о профессиональной деятельности врачей. Таким образом, определение ВС РФ может изменить всё правовое поле страны.«Наш ресурс создан, чтобы пациенты рассказывали о своём опыте посещения доктора, делились с другими своим мнением. Да, оно субъективно — пациент пишет то, что чувствует или думает после посещения того или иного врача. Одна из задач «ПроДокторов» в том числе измерить так называемый индекс удовлетворённости пациентом качества оказанных услуг. «ПроДокторов» не первый раз отстаивает право на мнение пациентов о докторе. Если этот иск будет удовлетворен, мы видим большую проблему: важную информацию о докторе от пациента могут просто скрыть. Сюда входит общий стаж, квалификация, данные о местах работы. А ещё у врачей появится возможность массово удалять негативные отзывы. Это существенно нарушит право пациентов на выбор доктора», —В случае широкого распространения данного решения споры о защите деловой репутации и достоинства личности на территории РФ можно считать закрытыми. Если любой другой суд применит формулировку ВС РФ в решении, то СМИ легко принудить удалить или не распространять сведения о профессиональной деятельности врачей. Теперь эта информация относится к частной жизни доктора, как и пациент. Такое решение не позволит публиковать редакционные материалы в СМИ о профессиональной деятельности с указанием персональных данных.Сайт «ПроДокторов» зарегистрирован Роскомнадзором как сетевое издание, каждый отзыв проходит проверку на подлинность, модерирует отзывы целый отдел. Статус СМИ — это контроль при публикации информации, влияющей на общественное мнение (например, по вопросам качества медицинских услуг). Тексты проходят редакцию без искажения смыслов, соответствуют требованиям законодательства и не носят оскорбительный характер. А ещё информация о врачах (ФИО, стаж, образование) цитируется из официальных сайтов клиник. По закону они (государственные или частные) обязаны размещать в открытом доступе сведения о своих работникахВсё это позволяет сделать максимально простым и понятным процесс выбора доктора на основе отзывов.