Хронические боли: почему возникают и что делать?

Довольно часто людей мучают хронические боли – то поясница болит, то голова, то грудная клетка. Пациенты терпят эту болезненность, хотя делать этого категорически не следует. В чём могут быть причины возникновения хронических болей и что с этим делать, расскажем в нашем материале.







Причины хронических болей







Если взглянуть на скелет человека, то можно обратить внимание на то, что он состоит из жестких и подвижных частей. К первым относят череп, грудную клетку, таз, а подвижными называют, например, поясницу, шею. Чаще всего люди жалуются на хронические боли именно в подвижных частях тела. При этом чаще всего никаких травм этих частей они не помнят.







В 90% случаев истинная причина боли вообще кроется не том месте, где возникает хроническая боль. А в 99% ситуаций боли в шее, голове, плечевом поясе проблема кроется в травмах черепа. Нередко хронические боли в ногах, тазу, крестце, поясничном отделе позвоночника возникают из-за травм крестца или копчика.







Поэтому для того, чтобы понять, почему стала образовываться хроническая боль, нужно проработать последствия различных полученных за жизнь травм. Иначе выявить причину не получится – боли так и будут вас беспокоить. А любые меры по их предотвращению или облегчению приведут только ко временному улучшению ситуации, но не более того.







Что делать?







Во-первых, необходимо найти квалифицированного врача, который сможет исправить осевой скелет, распределить нагрузку одинаково на правую и левую стороны, на заднюю и переднюю части тела. Этот метод можно назвать одним из самых эффективных, так как он борется не с самой хронической болью, а с причиной её возникновения.







Во-вторых, поймите, что причина боли не там, где болит. Это поможет защититься от неверных способов лечения, ошибочных упражнений и так далее.







В-третьих, не укрепляйте мышцы в той зоне, где чувствуются болезненные ощущения. Это может создать перенапряжение, особенно если они и так болят.







В-четвёртых, ходите, но правильно – легко. Ходьба должна быть аэробной, по 40 минут в день. Также отлично подходят при хронических болях танцы, бег и плавание. Но в то же время нагрузка должна быть умеренной.







В-пятых, может помочь тепло. Если речь идёт не о воспалении, а о расслаблении мышц и снятии таких болей, то логично использовать теплые ванные или грелку. Например, можно даже сходить в баню или сауну, чтобы прогреть весь организм. Но убедитесь у лечащего врача, что вам эта процедура разрешена. Если нет, то непродолжительная горячая ванна станет избавлением от всех проблем.





