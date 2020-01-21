49 уже одобренных лекарств от других болезней могут лечить рак
Ученые обнаружили, что 49 уже одобренных лекарств для борьбы с диабетом, алкоголизмом и даже артритом у собак также могут сражаться с раком. Этот вывод был сделан на основе тестирования более 4 500 существующих лекарственных препаратов.
Новые средства лечения рака могут уже находиться в наших аптеках, просто мы ещё об этом не знаем. К такому выводу пришли ученые из Гарварда, Массачусетского университета технологии и Dana-Farber Institute, которые выявили способность бороться со злокачественными новообразованиями у 49 уже одобренных совершенно для других болезней лекарственных препаратов. К этим лекарствам, в частности, относятся средства для борьбы с остеоартритом у собак, а также для лечения алкогольной зависимости.
Некоторые компоненты этих лекарств могут быть положены в основу создания новых препаратов от рака, а другие лекарства уже можно испытывать на онкологических пациентах. Отметим, что разработка любого лекарства обходится в огромные деньги и занимает много лет, если не десятилетий. На некоторые препараты фармацевтические компании тратят сотни миллионов долларов, а многие из них потом оказывается неэффективными, и эти деньги просто списываются. Именно этим объясняется высокая стоимость тех или иных уже одобренных лекарств. Ученые периодически начинают проверять уже существующие препараты на предмет их способности бороться совсем с другими болезнями.
Совместная команда учёных сразу из трёх институтов США проверила 4 518 лекарств, одобренных для лечения множества болезней кроме рака. Среди них были как лекарства для людей, так и препараты для собак. И вот установлено, что 49 из них могут быть использованы для лечения рака либо в качестве уже полноценных лекарственных средств, либо как основа для будущих лекарств за счет тех или иных активных ингредиентов. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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