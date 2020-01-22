Северная Корея закрылась от туристов из-за китайского вируса
Власти Северной Кореи приняли решение полностью закрыть страну от всех туристов. Это связано с опасениями о передаче смертельно опасного китайского коронавируса на территорию этой страны.
Северную Корею не назовешь популярным туристическим направлением, но по числу приезжих сюда безоговорочно лидируют граждане КНР, прибывающие в страну чучхе большими туристическими группами. Именно в Китае сейчас разворачивается эпидемия мистического коронавируса, который начал распространяться по миру. В частности, зафиксированы заражения на территории Японии, Тайваня, Таиланда и Южной Кореи. Все эти государства расположены прямо вокруг Северной Кореи.
Именно поэтому руководство страны приняло радикальное решение и полностью закрыло границы, временно запретив въезд любых туристов. Два иностранных туроператора вчера объявили о том, что границы Северной Кореи закрываются до тех пор, пока эпидемия коронавируса не будет взята под контроль. Кроме того, южнокорейский лоукостер T’way Air сообщил, что откладывает начало своих полётов в китайский город Ухань, который находится сейчас прямо в центре этой вспышки. Решение компании было "неизбежным" из-за растущего числа случаев болезни. Сегодня коронавирус зафиксировали у 325 жителей стран азиатского региона. 6 человек скончались от этой инфекции, напоминающей атипичную пневмонию.
Пока что ученые из разных стран мира отчаянно пытаются сдержать распространение этого прежде никогда не виданного вируса. Уже подтверждено, что он может распространяться между людьми, в том числе, передаваясь через слюну. Пока что на территории России заболевших не обнаружено, но наша страна является очень популярным туристическим направлением для граждан соседнего Китая, так что переход этого вируса в Россию - лишь дело времени. Об этом сообщает The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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