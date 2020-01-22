Потеря обоняния увеличивает риск смерти
Теряющим обоняние людям чаще грозит риск смерти, как утверждают ученые. А всё потому, что при утрате запахов человек перестает распознавать отравляющие газы или специфический аромат испортившегося продукта питания.
Учёные и ранее приходили к выводу о том, что проблемы с обонянием могут говорить о скором уходе из жизни, но это связывали с нарушениями в работе мозга, которые могут спровоцировать старческое слабоумие. Теперь же исследователи из Университета Восточной Англии утверждают, что лишившиеся обоняния люди рискуют умереть раньше времени по причине того, что они просто не способны распознавать опасные для их здоровья и жизни запахи. При этом врачи данную проблему просто игнорируют. Авторы исследования опросили 71 человека, которые лишились обоняния полностью, то есть стали жертвами расстройства под названием аносмия или отсутствие способности распознавать запахи.
Многие жертвы этого расстройства страдали от депрессий, потому что не могли больше ощущать запах свежескошенной травы или близких людей, одна женщина даже рассказала, что из-за у неё из-за аносмии развалилась семья. Ученые уверяют, что этим людям грозит повышенная опасность смерти из-за неспособности распознавать запах отравляющего газа, дыма при начинающемся пожаре или испортившейся пищи. Причём аносмия распространена гораздо сильнее, чем многим кажется, и только в Великобритании от неё страдает около 5% населения, что составляет приблизительно 3,25 млн человек.
В США жертвами аносмии являются около 3% населения или 10 млн человек, как подсчитали в министерстве здравоохранения страны. Причинами ее развития могут быть инфекции вроде синуситов или недуги, связанный с работой нервной системы. К ним относятся рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и старческое слабоумие. Наконец, лишиться запаха можно в результате травмы или приёма очень сильных лекарств. Результаты исследования публикует Clinical Otolaryngology. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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