Лекарство остановило болезнь Альцгеймера у мышей
Первое в своем роде лекарство остановило развитие неизлечимой болезни Альцгеймера у мышей. Это произошло за счёт увеличения уровня белка, который очистил мозг от вредных узелков, связанных с потерей памяти.
Ученые полагают, что разработали первое лекарство, предотвращающее болезнь Альцгеймера. Оно работает за счет повышения уровня белка VPS35 , очищающего мозг от других вредных белков, вызывающих проблемы с памятью и спутанность сознания. К ним относят бета-амилоидные и тау-белки. Исследование проводилось на лабораторных мышах, генетически модифицированных для развития у них характерного для человека старческого слабоумия.
Оказалось, что после того, как мыши получали инъекции VPS35 , никаких характерных симптомов у них не развивалась. При этом в контрольной группе, в которой инъекции не делались, у мышей появились признаки болезни Альцгеймера. Исследование проводилось силами экспертов Lewis Katz School of Medicine при Temple University в Пенсильвании. По их словам, пролит новый свежий свет на болезнь мозга, и это дает надежду на создание действительно эффективных лекарств, способных замедлить или даже обратить вспять старческое слабоумие у человека.
Приблизительно 5,7 млн американцев всех возрастов сегодня имебт болезнь Альцгеймера, а к 2050 году их количество может составить 13,8 млн. Жертвы этого недуга сталкиваются с резким падением когнитивных, поведенческих и физических способностей. Болезнь неизлечима, она характеризуется скоплением бета-амилоидных и тау-белков в мозге, нарушающих связи между нейронами. Со временем это ведет к уничтожению нейронов и проблемам с памятью. Результаты исследования публикует Molecular Neurodegeneration. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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