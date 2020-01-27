Некоторые виды рака лучше не выявлять
Ученые из Австралии пришли к неожиданному выводу о том, что некоторые выявленные злокачественные опухоли лучше вовсе не диагностировать. Оказывается, далеко не всегда рак нуждается в лечении.
Результаты нового и несколько парадоксального исследования опубликованы журналом Medical Journal of Australia. По мнению его авторов, врачи напрасно выявляют 42% опухолей простаты, 42% почек, 73% щитовидной железы, 58% меланом и 22% инвазивных меланом у представителей сильного пола. В общей сложности, это составляет 24% всех диагнозов. У женщин это 22% опухолей груди, 58% почек, 73% щитовидной железы, 54% меланом, что составляет 18% диагнозов рак.
Проанализировав изменения абсолютных рисков в течение жизни заболеть опухолями простаты, груди, почек, щитовидной железы и меланомы в период с 1982 по 2012 годы, эксперты выяснили, что каждый год в Австралии напрасно ставится 11 000 диагнозов рак у женщин и 18 000 этих диагнозов у мужчин. Следовательно, регулярные проверки на рак часто выявляют гораздо больше безвредных или доброкачественных опухолей, что приводит к интенсивному лечению, хирургическим операциям и химиотерапии, которые порой действует на здоровье человека разрушительней, чем сам рак.
Сложно определить, какой рак лучше не трогать, а какой представляет действительную опасность для человека. Ученые проанализировали период в 30 лет, во время которого количество выявленных опухолей в Австралии увеличилось на 30%, а число смертей от рака упало. Подчеркивается, что наибольшую сложность представляет диагностика рака груди, поскольку врачи часто не могут сказать, является ли опухоль безвредной или опасной. Поэтому почти все опухоли молочных желез по умолчанию лечат за счёт мощных доз химиотерапии, подвергая женщин хирургическим операциям. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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