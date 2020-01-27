Генетический тест выявит у детей риск диабета
Тест поможет выявить детей с риском диабета второго типа. Причём за годы до того, как эта болезнь у них действительно появится.
Ученые разработали тест, с помощью которого скоро можно будет выявлять детей, входящих в группу риска в связи с угрозой диабета второго типа. Исследование показало, что по наличию определённых маркеров в ДНК можно сделать вывод о том, что у некоторых детей имеется повышенный риск развития этой болезни в будущем. В течение десятилетий диабет у детей считался результатом плохого питания во время беременности, что определялось дефицитом массы тела ребенка при родах.
Однако в последние годы вес младенцев при рождении стал стабильно увеличиваться, но вместе с этим росло и количество юных жертв диабета. Это потребовало поиска альтернативных версий того, почему метаболическое расстройство угрожает малышам. Их появление помогло бы уберечь множество детей от внешних воздействий или вредных привычек, которые приводят к диабету второго типа.
Данное исследование начиналось ещё в 2000-е годы, а его авторы следили за 300 здоровыми детьми в течение 15 лет в городе Плимуте, начиная с 5 лет и до до их вступления во взрослую жизнь. Учёных особенно интересовало, как изменялся метаболизм детей и подростков. Исследование проводилось силами экспертов из Университета Плимута. Оно опубликовано в журнале Diabetes Care. Выяснилось, что наиболее значительно на риск диабета второго типа влияют наследственные факторы, а вовсе не физиологические. В частности, ученые в качестве прекурсоров болезни выявили дисфункцию панкреатических бета-клеток, которая происходила вне зависимости от веса. Эти бета-клетки производят инсулин - гормон, который регулирует уровень сахара в крови. Поле этого и был разработан специальный анализ для выявления детей, которым максимально грозит диабет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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