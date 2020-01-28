Рак простаты стал главной опухолью Англии
Опухоль предстательной железы стала самым распространённым раком в Англии. В 2018 году её диагностировали почти 50 000 раз.
Статистика английской системы здравоохранения показала, что в 2018 году рак предстательной железы диагностировали почти 50 000 раз. При этом опухоли груди были выявлены у 47 476 пациентов, а легких - у 38 996 пациентов. В целом, с 2008 по 2018 годы заболеваемость раком в Англии выросла на 20% - с 266 492 пациентов до 316 680 пациентов в год. Статистика также показывает, что в 2018 рак чаще выявляли у мужчин и мальчиков, чем у женщин и у девочек, однако разница была не столь существенной.
Данная статистика касается только Англии, а не Великобритании в целом. Представители английской системы здравоохранения уверяют, что мужчины просто чаще проходят через тесты и им психологически комфортней обсуждать со своими врачами здоровье, чем а женщинам. Именно поэтому у мужчин опухоли диагностируют чаще. В целом, сильный пол демонстрирует большую открытость. К примеру, английский комик Стивен Фрай неоднократно рассказывал о том, как он боролся с раком простаты. Однако английское здравоохранение столкнулась с беспрецедентным кризисом в виде острой нехватки медицинского персонала и помещений, из-за чего диагностика затягивается. А это может привести к тому, что всё большее количество опухолей будут находить на поздних стадиях, когда они не поддаются лечению.
Рак простаты представляет собой опухоль, развивающуюся в предстательной железе – небольшом органе, имеющейся только у мужчин. Он вырабатывает семя, которое потом смешивается со сперматозоидами. Предстательная железа находится между гениталиями и мочевым пузырем, её можно обследовать просто за счёт погружения пальца в анальное отверстие. Не слишком приятное с физиологической точки зрения обследование часто отталкивает мужчин от посещения урологов, которые могли бы помочь выявить проблемы с этим органом на ранней стадии. Впрочем, многие случаи рака простаты не представляют угрозы для жизни, и мужчины могут жить с этими опухолями десятки лет до смерти, не нуждаясь в лечении. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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