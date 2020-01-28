Бариатрия помогает при сердечной недостаточности
Бариатрические операции, предназначенные для избавления от лишнего веса, уменьшают риск развития сердечной недостаточности. С их помощью также снижается опасность гипертонии и преждевременной смерти.
Существуют разные способы борьбы с ожирением, и ни один из них не является сколько-нибудь универсальным и высокоэффективным. Жертвы ожирения пытаются прибегать к диетам и интенсивным режимам физических нагрузок, но действительно похудеть и сохранить достигнутые результаты удаётся очень немногим. В самых тяжелых случаях пациентов с так называемым морбидным ожирением проводят через бариатрические хирургические операции вроде гастрошунтирования. Их размер желудка искусственно ограничивается, что снижает количество употребляемых калорий и уменьшает аппетит. Это самый радикальный и наиболее действенный метод похудения.
Исследования и ранее показывали, что бариатрическая хирургия может уменьшить опасность развития сердечно-сосудистых болезней, но они почти никогда не опирались на наблюдения из реальной жизни. И вот теперь ученые из Великобритании провели подобное исследование, проанализировав данные по 5 170 пациентам, которые прошли через бариатрические хирургические операции, а также ещё по 9 995 пациентам с ожирением, которые пытались бороться с лишним весом другими способами. Результаты этого исследования публикует авторитетный научный журнал British Journal of Surgery.
Установлено, что пациенты из первой группы уменьшали риск смерти от любой причины на 30%. При этом вероятность гипертонии у них снижалась на 59%, а риск развития смертельно опасной сердечной недостаточности на 43%, если сравнивать их с пациентами из второй группы, которые не ложились на стол хирургов. Кроме того, пациенты из первой группы уменьшали вероятность любых сердечно-сосудистых заболеваний, по сравнению с теми, кто не оказался под скальпелем. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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