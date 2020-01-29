Беременность и травы: как растения влияют на состояние женщины и ребёнка?

Липа

Клюква и брусника

Чёрная смородина

Отвар шиповника

Эвкалипт и тысячелистник

Имбирь

Беременность – это не болезнь. Но беременность может сопровождаться разными патологическими процессами. Лучшим решением является обращение к врачу, с чьего разрешения можно полечиться травами.Липовый цвет является мягким и невредным природным успокоительным средством. Он поможет снизить тревогу, состояние часто встречается при беременности. Траву можно назвать эффективным компонентом противовоспалительных отваров. Особенно полезно принимать при простуде.Ягоды – отличные мочегонные средства. Беременность сопровождается отёками. Клюква и брусника позволят избавиться от вышеназванной проблемы.Листья чёрной смородины содержат много витаминов и минералов, необходимых человеческому организму. Такая трава будет полезна как противовоспалительное и усиливающее защитную реакцию организма средство. Не зря листья добавляют в привычный напиток во время простуды.Это эффективное иммуностимулирующее средство. Витамины и минералы, которые подарят жизненную энергию, оздоровят и приведут тело в тонус, - вот чем может похвастаться это растение.Лекарственные растения можно принимать при беременности. Они обладают отхаркивающим действием.Полезен будет для укрепления иммунитета. Добавив имбирь в чай, можно справиться с приступами тошноты, которые часто бывают во время беременности.Не забывайте, что любое лекарственное растение – это влияние на организм, разное в зависимости от состояния человека. Учитывая, что в женщине зарождается жизнь, будет не лишним проконсультироваться с врачом о возможности приёма подобных трав.