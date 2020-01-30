Создана повязка для диагностики бактериальных инфекций
Учёные изобрели повязку, которая помогает диагностировать бактериальной инфекции за счёт изменения своего цвета. С помощью данного гаджета можно бороться с резистентностью к антибиотикам.
Исследователи из Китая создали повязку, изменяющие цвет после обнаружения бактериальной инфекции. Она изменяет свой цвет в зависимости от наличия бактериальной инфекции. Умная повязка распознаёт наличие бактерий и даже выделяет лекарство для борьбы с ними. Китайские исследователи надеются, что их работа поможет более рациональному использованию антибиотиков. Обычно эти лекарства пациентом выдаются еще до получения лабораторных анализов в качестве меры предосторожности. Из-за такой практики многие люди употребляют антибиотики совершенно напрасно, и это приводит к развитию штаммов резистентных бактерий.
Вот чем так хороша новая умная повязка, которая выделяет препараты против антибиотиков исключительно после того, как она их распознаёт. К работу над этим гаджетом ведут ученые из китайской академии наук, создавший особый материал. Он добавляется в повязке и определяет наличие опасных бактерий. Первые эксперименты были проведены на лабораторных мышах, которых заразили резистентными к антибиотикам и чувствительными к ним версиями бактерии Escherichia coli. Распознав наличие чувствительной к лекарствам формы, повязка изменила цвет с зеленого на желтый и начала выделять антибиотики, которые уничтожили микробы.
При наличии резистентной формы бактерии повязка стала красной, определив характерный для подобного рода бактерий фермент. После этого она начала выделять химическое вещество, ослабляющее бактерии, и они стали более уязвимы перед лекарствами. Материалы об этом сообщается в ACS Central Science. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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