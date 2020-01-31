Долой бессонницу: какие снотворные отлично работают

Нормальное функционирование организма невозможно без качественного сна. Не выспавшись, человек становится раздражительным, агрессивным, усталым, ухудшается внимание, появляются головные боли. Справиться с бессонницей можно с помощью снотворного. Какие таблетки будут эффективны в решении вопроса со сном, расскажет MedikForum.ru.





Мелаксен





Главное действующее вещество – мелатонин. Таблетки приводят в норму циркадные ритмы, регулируя цикл сна и бодрствования. Благодаря снотворному можно нормализовать ночной сон, ускорить засыпание. Производитель обещает отсутствие ощущения вялости, разбитости и усталости после пробуждения, снижение стрессовых реакций, без привыкания и зависимости.





Донормил





Основано на веществе доксиламине, обеспечивающем быстрое засыпание. Лекарство оказывает снотворное, седативное и м-холиноблокирующее действия. Прдполагается, что фазы сна не будут меняться.





Глицин





Регулирует обмен веществ, уменьшает напряжение, повышает умственную работоспособность. Таблетки прописывают для улучшения настроения, облегчения засыпания и нормализации сна, уменьшения вегетососудистых расстройств и других проблем.





Имован

У снотворного ряд положительных качеств: быстро вызывает сон с нормальным фазовым составом, а утром никакой сонливости и разбитости, что часто бывает при бессоннице. Показаниями к приёму являются затруднённое засыпание, ночные пробуждения, слишком раннее пробуждение, вторичные нарушения сна при психических расстройствах.





Меларена





Является синтетическим аналогом гормона шишковидного тела мелатонина. Благодаря снотворному оказывается адаптогенное, седативное и снотворное действие. Иными словами, улучшается самочувствие утром, нормализуются биологические ритмы, качественный ночной сон.





Фитоседан





Травяной сбор расслабляет нервную систему. В составе находятся травы пустырника, хмеля, мяты перечной, валерианы, солодки. Снотворное рекомендуют при повышенной нервной возбудимости, бессоннице.





Ново-пассит





Седативное средство основано на растительных компонентах. Продается в виде таблеток и раствора для приёма внутрь. В числе показаний бессонница в лёгкой форме.





Персен Форте





Успокоительное со спазмолитическим эффектом помогает в том числе и при плохом сне. В составе есть корневища с корнями валерианы, листья мелиссы и перечной мяты.





Помните, что снотворные средства нельзя принимать без консультации с врачом. У каждого средства имеются противопоказания.